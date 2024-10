Tvplay.it - DI LIVIO: “JUVE PENSI AL CAMPIONATO, POGBA ANDRA’ IN ARABIA. LEAO DELUDENTE, VI DICO LA MIA SORPRESA. CONTE NON E’ CONTENTO, ECCO PERCHE'”

Leggi tutta la notizia su Tvplay.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ex calciatore Angelo Diè intervenuto ai microfoni di TvPlay e ha sviscerato diversi temi: dal Napoli di, a, fino ache delude. “AD AVERCENE GIOCATORI COME KVARATSKHELIA” – “Quando hai giocatori come Kvaratskhelia, la tattica la metti da parte. Non credo che Sarri criticherebbe i dribbling eccessivi di Kvara. E’ un giocatore che va allenato su determinati movimenti. Ma avercene calciatori che ti saltano l’uomo, ti tengono palla, che ti allungano la squadra. Gli avversari lo raddoppiano, perché è un giocatore davvero forte. Gudmundsson è un altro calciatore con queste caratteristiche” “NON E’ ANCORANTO’ IL NAPOLI NON E’ AL SUO MASSIMALE“- “non è ancoranto di quello che stanno facendo. E’ un perfezionista e fino a quando non si arriva al suo livello massimale, non sarànto.