(Adnkronos) – La prevalenza dei disturbi mentali sta per superare quella delle patologie cardiovascolari. Depressione e altre malattie psichiche saranno le più diffuse nel mondo già prima del 2030, anno in cui l'Organizzazione mondiale della Sanità aveva stimato il 'sorpasso'. numeri che valgono in Italia il 4% del prodotto interno lordo tra spese dirette e L'articolo Depressione e disturbi mentali in aumento, numeri da pandemia ma pochi servizi di cura proviene da Webmagazine24.

Disturbi mentali - nel Lazio ne soffrono 1 - 5 milioni di persone. La depressione è più diffusa - Nonostante l’attuale situazione di emergenza e al fronte di dati allarmanti, il nostro Paese si posiziona agli ultimi posti in Europa per risorse economiche allocate per la salute mentale, con un finanziamento che si attesta circa al 3,4% del Fondo Sanitario Nazionale, contro il 10% di altri Paesi ... (Ilfaroonline.it)