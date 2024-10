Conferenza Legalità e Giustizia. Roma, domenica 20 ottobre 2024 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gli STATI GENERALI della LEGALITA’ e della Giustizia si svolgeranno domenica 20 ottobre 2024 presso l’Auditorium della SSML san Domenico di Roma Imolaoggi.it - Conferenza Legalità e Giustizia. Roma, domenica 20 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gli STATI GENERALI della LEGALITA’ e dellasi svolgeranno20presso l’Auditorium della SSML san Domenico di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La manifestazione pro Hamas a Roma - e i rischi della giustizia strabica - La realtà, giudice ultimo, ha dimostrato che i timori di disordini erano fondati visto che negli scontri sono rimasti feriti ventiquattro agenti e tre manifestanti. Divenuto discutibile il fascismo, diventa discutibile l’antifascismo». Ecco, manifestare sul ricordo di uno strage non è tollerabile per ogni libera coscienza. (Linkiesta.it)

La storia dell'hacker saccense adottato dalla Garbatella di Roma che ha "bucato" il ministero della Giustizia - È nato a Sciacca, risulta residente a Gela ed è domiciliato alla Garbatella, a Roma. Ma la sua casa è nella realtà virtuale e, per i prossimi anni, rischia seriamente di non farci ritorno. Perché Carmelo Miano, un abile hacker di 24 anni, è stato arrestato lo scorso 1 ottobre. Hacker "buca"... (Agrigentonotizie.it)

Inno alla giustizia fai da te nella Roma del Giubileo - L’obiettivo? Un centinaio di disperati, tra cui venti minori, che hanno osato cercare riparo in un albergo abbandonato. Franco non si è limitato a invocare lo sgombero: ha aizzato la folla, invitando i cittadini a “scendere in strada per cacciare gli occupanti”. Un invito alla giustizia fai da te che fa rabbrividire, ma che ben si sposa con il clima da stato di polizia che si respira in questi ... (Lanotiziagiornale.it)