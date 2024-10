Coldiretti Marche con il presidente Mattarella alla festa degli 80 anni dell’associazione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ANCONA - Anche i vertici regionali e delle federazioni provinciali marchigiane hanno preso parte, ieri a Roma al teatro Eliseo, alle celebrazioni degli 80 anni di Coldiretti, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di rappresentanti delle istituzioni e della società Anconatoday.it - Coldiretti Marche con il presidente Mattarella alla festa degli 80 anni dell’associazione Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ANCONA - Anche i vertici regionali e delle federazioni provinciali marchigiane hanno preso parte, ieri a Roma al teatro Eliseo, alle celebrazioni80dipresenza deldella Repubblica Sergioe di rappresentanti delle istituzioni e della società

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il presidente Mattarella per gli 80 anni di Coldiretti - . . Parte la raccolta digitale delle firme per una legge di iniziativa popolare che porti l’Europa a cambiare strada sulla trasparenza di quanto portiamo in tavola con l’obbligo dell’etichetta d’origine a livello europeo su tutti gli alimenti in commercio. Già raccolte 300mila firme nei mercati e tra. (Ilpiacenza.it)

Gli agricoltori della Campania agli 80 anni di Coldiretti col Presidente Mattarella - . Il percorso della Coldiretti non si è mai chiuso nel piccolo mondo nonostante l’azione è stata sempre quella di agire sempre nell’interesse delle imprese agricole e dei consumatori. Dal dopo guerra è entrata nel vivo l’azione segnata da interventi e risultati così significativi e rivoluzionari da aver cambiato la traiettoria di sviluppo economica e sociale del Paese. (Anteprima24.it)

Coldiretti e Psa. Botta e risposta con il presidente Prandini sull'emergenza peste suina - Tutte azioni volte a sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sulla gravità della situazione, chiedendo azioni concrete nel rispetto dei ruoli istituzionali. Riteniamo doveroso precisare che tali affermazioni non solo sono infondate e fuorvianti, ma non tengono conto né dell’impegno pubblico e molto concreto, riportato anche dagli organi di stampa, e né delle azioni intraprese dalla ... (Ilfoglio.it)