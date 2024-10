Cina: Pechino intende ampliare voli a bassa quota per soccorso, consegne (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pechino, 09 ott – (Xinhua) – Pechino ampliera’ gli scenari di volo a bassa quota, anche per il soccorso d’emergenza e le consegne espresse, mentre la citta’ si impegna per potenziare la fiorente industria a bassa quota. Secondo l’ultimo piano d’azione di Pechino per lo sviluppo dell’industria, la citta’ intende ospitare piu’ di 5.000 imprese impegnate nel settore e aumentare il valore della relativa industria a 100 miliardi di yuan (circa 14,2 miliardi di dollari) entro il 2027. Secondo il piano, la capitale cinese si concentrera’ sull’espansione dell’uso dei voli a bassa quota per i soccorsi di emergenza e le consegne espresse. Saranno promossi servizi regolari di consegna a bassa quota nei distretti periferici, tra cui Yanqing, Pinggu, Miyun e Fangshan. Romadailynews.it - Cina: Pechino intende ampliare voli a bassa quota per soccorso, consegne Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 09 ott – (Xinhua) –ampliera’ gli scenari di volo a, anche per ild’emergenza e leespresse, mentre la citta’ si impegna per potenziare la fiorente industria a. Secondo l’ultimo piano d’azione diper lo sviluppo dell’industria, la citta’ospitare piu’ di 5.000 imprese impegnate nel settore e aumentare il valore della relativa industria a 100 miliardi di yuan (circa 14,2 miliardi di dollari) entro il 2027. Secondo il piano, la capitale cinese si concentrera’ sull’espansione dell’uso deiper i soccorsi di emergenza e leespresse. Saranno promossi servizi regolari di consegna anei distretti periferici, tra cui Yanqing, Pinggu, Miyun e Fangshan.

