Cesena in vetrina per due giorni: delegazioni europee in città per conoscere il cuore del centro e dell’economia locale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il centro urbano malatestiano, in vetrina per due giorni, mostra agli ospiti europei le sue bellezze: il mercato ambulante tra la Rocca Malatestiana e la fontana Masini, le tre piazze di recente realizzazione che conducono alla monumentale Biblioteca voluta da Malatesta Novello, le botteghe e i Cesenatoday.it - Cesena in vetrina per due giorni: delegazioni europee in città per conoscere il cuore del centro e dell’economia locale Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilurbano malatestiano, inper due, mostra agli ospiti europei le sue bellezze: il mercato ambulante tra la Rocca Malatestiana e la fontana Masini, le tre piazze di recente realizzazione che conducono alla monumentale Biblioteca voluta da Malatesta Novello, le botteghe e i

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Wine Fest - a Seravezza inno a Bacco. Due giorni di sapori in vetrina. Conditi da musica e animazione - . Fra. Come nelle edizioni precedenti, Wine Fest si svolge a Seravezza, lungo via Fusco, via Del Greco e via Delâtre. "A Wine Fest privilegiamo i produttori della zona – conferma Daniele Giannini del Caffè Chimera, promotore dell’iniziativa – piccole realtà dalle cui cantine escono bottiglie ... (Lanazione.it)