Lettera43.it - Brasile, la Corte suprema annulla la sospensione di X

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Braccio di ferro (per ora) terminato. Il giudice dellabrasiliana Alexandre de Moraes, quello che Elon Musk ha definito «un malvagio dittatore» dopo il blocco di X nel Paese, ha autorizzato il ripristino nella piattaforma, bloccata ormai dal 31 agosto 2024. Decisione arrivata dopo il certificato pagamento delle multe inflitte al social per una somma complessiva di 4,8 milioni di euro. Per la procura sono state inoltre soddisfatte tutte le altre pendenze che avevano spinto la magistratura a decidere per la. Con la fine del blocco de Moraes ha concesso 24 ore all’Agenzia nazionale per le telecomunicazioni di «adottare i provvedimenti necessari per garantire l’efficacia del provvedimento». Il logo di X (Imagoeconomica).