Balotelli torna di tendenza, ora anche il Genoa lo vuole (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A parlare di mercato non ci si stanca mai, sopratutto se al centro dei discorsi c’è SuperMario Balotelli. Dopo le indiscrezioni de La Stampa che lo vedeva con possibile sostituto di Zapata al Torino, oggi la destinazione dell’attaccante potrebbe essere Genova. Ritornano, rilanciate dalla Turchia, le voci sul possibile ritorno in Italia di Mario Balotelli, al quale sono state accostate varie squadre, fra le quali il Genoa, in piena emergenza (anche) sul fronte offensivo alla luce del recente infortunio di Vitinha. Secondo quanto riportato da Repubblica il club spingerebbe per avere Super Mario da subito all’interno della sua squadra per dare una mano all’attacco e provare la difficile risalita in un campionato cominciato davvero molto male. Ilnapolista.it - Balotelli torna di tendenza, ora anche il Genoa lo vuole Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A parlare di mercato non ci si stanca mai, sopratutto se al centro dei discorsi c’è SuperMario. Dopo le indiscrezioni de La Stampa che lo vedeva con possibile sostituto di Zapata al Torino, oggi la destinazione dell’attaccante potrebbe essere Genova. Rino, rilanciate dalla Turchia, le voci sul possibile ritorno in Italia di Mario, al quale sono state accostate varie squadre, fra le quali il, in piena emergenza () sul fronte offensivo alla luce del recente infortunio di Vitinha. Secondo quanto riportato da Repubblica il club spingerebbe per avere Super Mario da subito all’interno della sua squadra per dare una mano all’attacco e provare la difficile risalita in un campionato cominciato davvero molto male.

