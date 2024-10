Balotelli può tornare in Serie A, spunta un ipotesi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Secondo il giornalista Alfredo Pedullà Mario Balotelli potrebbe nuovamente disputare il campionato di Serie A. Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha riportato una L'articolo Balotelli può tornare in Serie A, spunta un ipotesi proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Balotelli può tornare in Serie A, spunta un ipotesi Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Secondo il giornalista Alfredo Pedullà Mariopotrebbe nuovamente disputare il campionato diA. Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha riportato una L'articolopuòinA,unproviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Balotelli torna avversario dell’Inter? In Serie A due sulle sue tracce! - L’attaccante ha due squadre interessate. La Serie A pronta a riaccogliere Balotelli: due squadre lo corteggiano! DUE INTERESSATE – Pur restando ai margini del calcio italiano ed europeo, Balotelli non ha mai smesso di far discutere di sé. IL RITORNO – ‘Super’ Mario Balotelli è pronto a tornare alla ribalta e a ri-portare un po’ di pepe in Serie A. (Inter-news.it)

La telefonata di Gilardino a Balotelli per riportarlo in Serie A : è in trattativa con il Genoa - Il Genoa piomba su Balotelli per risollevarsi da un avvio di campionato difficile. C'è stata una telefonata con Gilardino e le trattative sarebbero già cominciate.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Clamoroso - Balotelli torna in serie A : ecco che squadra ha scelto - Talks ongoing with Balotelli who’s now available as free agent, ready to return in Italy after approaches from abroad. ??? Mario Balotelli wants to return to Serie A… and Genoa manager Alberto Gilardino called him this morning. Non gioca infatti dallo scorso 27 maggio e la sua stagione in Turchia non è che sia stata così brillante. (Cityrumors.it)