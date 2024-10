Aumenti gasolio in arrivo? Confcommercio lancia l’allarme: “Serve dialogo con il Governo” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel frattempo, dal Governo arrivano segnali rassicuranti. Il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, è intervenuto direttamente sulla questione per calmare le preoccupazioni del settore autotrasporto: “Non ci sarà alcun aumento del costo del gasolio per il trasporto pesante su strada” L'articolo Aumenti gasolio in arrivo? Confcommercio lancia l’allarme: “Serve dialogo con il Governo” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Aumenti gasolio in arrivo? Confcommercio lancia l’allarme: “Serve dialogo con il Governo” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel frattempo, dalarrivano segnali rassicuranti. Il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, è intervenuto direttamente sulla questione per calmare le preoccupazioni del settore autotrasporto: “Non ci sarà alcun aumento del costo delper il trasporto pesante su strada” L'articoloin: “con il” proviene da Il Difforme.

