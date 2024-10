Iltempo.it - Anas torna a Trento per Festival dello Sport, il campione Max Biaggi testimonial sicurezza stradale

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Agenzia Vista), 09 ottobre 2024(società del Gruppo FS) partecipa per il terzo anno, in qualità di brand partner, al, in programma dal 10 al 13 ottobre, a. Un'occasione per divulgare la cultura dellanel contestoivo. Ogni anno oltre 500 manifestazioni, gare automobilistiche, ciclistiche e podistiche si svolgono, in tutta la penisola, su gran parte delle strade statali di competenza. Nel corso delsarà protagonista sabato 12 ottobre alle ore 14 nel Palazzo della Regione con un talk moderato dall'ex pallavolista Rachele Sangiuliano. Per parlare didued'eccezione: il vincitore di sei mondiali (4 titoli iridati in 250 e due in Superbike) Maxe lassa di rally Rachele Somaschini.