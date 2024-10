Alice Campello: «Mi attaccate perché viaggio senza i miei figli? Hanno un papà con le stesse responsabilità della mamma» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'ex moglie di Alvaro Morata, attaccata sui social perché è volata a New York senza i quattro figli al seguito, ha asfaltato gli haters con poche parole che non ammettono repliche Vanityfair.it - Alice Campello: «Mi attaccate perché viaggio senza i miei figli? Hanno un papà con le stesse responsabilità della mamma» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'ex moglie di Alvaro Morata, attaccata sui socialè volata a New Yorki quattroal seguito, ha asfaltato gli haters con poche parole che non ammettono repliche

