Agrigento meta per crociere di lusso? Esperti di alcune compagnie visitano la Valle e il teatro Andromeda (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Agrigento ed il suo territorio hanno stimolato l’interesse di 7 Esperti, denominati “itinerary planner” e “Shorwx manager”, che si occupano di turismo di lusso, in particolare di crociere. Sono appena arrivati in città per rappresentare alcune compagnie navali che realizzano crociere in tutto il Agrigentonotizie.it - Agrigento meta per crociere di lusso? Esperti di alcune compagnie visitano la Valle e il teatro Andromeda Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)ed il suo territorio hanno stimolato l’interesse di 7, denominati “itinerary planner” e “Shorwx manager”, che si occupano di turismo di, in particolare di. Sono appena arrivati in città per rappresentarenavali che realizzanoin tutto il

