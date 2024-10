"A Roma non ha senso". La grande battaglia di Macron: in campo per "Emily in Paris" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il presidente francese si schiera per far restare a Parigi l'amata serie Netflix con protagonista Lily Collins: le grandi priorità dell'Eliseo Ilgiornale.it - "A Roma non ha senso". La grande battaglia di Macron: in campo per "Emily in Paris" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il presidente francese si schiera per far restare a Parigi l'amata serie Netflix con protagonista Lily Collins: le grandi priorità dell'Eliseo

