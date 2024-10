WWE: I rappresentanti di Janel Grant spingono per l’abrogazione degli NDA nella causa contro Vince McMahon (Di martedì 8 ottobre 2024) Le accuse mosse da Janel Grant contro Vince McMahon hanno notevolmente danneggiato la sua reputazione come magnate degli affari. Le accuse di traffico sessuale e abuso sessuale hanno offuscato l’eredità di McMahon come figura prominente nell’industria dell’intrattenimento. In considerazione di queste affermazioni, il team legale di Grant ha richiesto di rinunciare agli accordi di non divulgazione coinvolti nella causa. Janel Grant ha accusato Vince McMahon, WWE e John Laurinaitis di gravi illeciti, tra cui aggressione sessuale, abuso emotivo e traffico sessuale, con accuse che risalgono a marzo 2019, e molte cose sono emerse dopo che la causa è stata presentata a gennaio di quest’anno. La WWE ha precedentemente unito le forze con McMahon per presentare una mozione per forzare l’arbitrato, segnalando uno sforzo congiunto per risolvere la controversia in modo privato. Zonawrestling.net - WWE: I rappresentanti di Janel Grant spingono per l’abrogazione degli NDA nella causa contro Vince McMahon Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Le accuse mosse dahanno notevolmente danneggiato la sua reputazione come magnateaffari. Le accuse di traffico sessuale e abuso sessuale hanno offuscato l’eredità dicome figura prominente nell’industria dell’intrattenimento. In considerazione di queste affermazioni, il team legale diha richiesto di rinunciare agli accordi di non divulgazione coinvoltiha accusato, WWE e John Laurinaitis di gravi illeciti, tra cui aggressione sessuale, abuso emotivo e traffico sessuale, con accuse che risalgono a marzo 2019, e molte cose sono emerse dopo che laè stata presentata a gennaio di quest’anno. La WWE ha precedentemente unito le forze conper presentare una mozione per forzare l’arbitrato, segnalando uno sforzo congiunto per risolvere laversia in modo privato.

