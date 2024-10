Secoloditalia.it - Video hard taroccati con il volto di Meloni, la premier: “Una violenza intollerabile contro le donne”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Testimonianza in-collegamento da Roma dellaGiorgia Melloni come parte offesa al processo in svolgimento a Sassari di un 40enne che ha utilizzato il suoper filmati a luci rosse. La, assistita dall’avvocata Maria Giulia Marongiu, ha già annunciato la richiesta di risarcimento danni per 100mila euro, che saranno destinati al fondo del ministero dell’Interno per levittime di. Nessun perdono per l’autore deifake manipolati.  Per i filmatidiffusi in rete nel 2020 è imputato, in Tribunale di Sassari, il 40enne Alessio Scurosu. L’inchiesta era stata avviata dalla Polizia postale di Sassari nel 2020 in seguito a una segnalazione arrivata direttamente da Roma.