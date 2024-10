Lanazione.it - Via Leccetti, incubo sosta. La protesta dei residenti: "Impossibile trovare posto"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Una lunga lettera diche porta la firma deidi via. Ecco il succo della questione: "Il parcheggio che esisteva da circa 55 anni lungo via dei, senza creare problemi di viabilità e rispondendo alle esigenze degli abitanti, non esiste più - scrivono i- è stato sostituito dall’ampliamento del parcheggio già esistente lungo la via che arriva alla palestra. Tutto questo è accaduto senza che noi cittadini interessati fossimo in alcun modo coinvolti dall’amministrazione comunale nella decisione. All’improvviso sono comparsi i cartelli di divieto die dove prima potevamo parcheggiare, ora non è più possibile farlo. Questo ha creato notevoli disagi aie alle persone anziane".