Trombetti | Il Napoli potrebbe competere per il titolo di campione

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il caso Kvara: Un’analisi sorpresa “C’è poi il caso Kvara che, onestamente, sorprende”. Durante il programma ‘Un Calcio alla Radio – 3° Tempo’ su RadioCentrale, ha preso la parola l’ex rettore dell’Università Federico II, Guido, con un editoriale molto incisivo. “Siamo tutti entusiasti di ciò che stiamo osservando. Questo, al di là delle più rosee aspettative, procede a un ritmo incredibile e conclude questa fase iniziale del campionato al primo posto, con un vantaggio di due punti sulla seconda in classifica. È davvero motivo di grande soddisfazione”.: L’impatto di Conte sulla squadraprosegue evidenziando il lavoro di Antonio Conte: “Conte ha trasformato una squadra che appariva in crisi, smarrita e senza identità, in un collettivo estremamente competitivo e determinato”.