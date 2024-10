Ilrestodelcarlino.it - Travolto dal treno a San Giorgio di Piano (Bologna): i dubbi sul binario aperto al transito

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – I primi nomi sarebbero stati iscritti nel fascicolo per omicidio colposodalla Procura dopo la morte di Attilio Franzini, l’operaio di 47 anni residente a Formiada unall’alba di venerdì scorso mentre lavorava sui binari di Sandi. Ora, il pm Luca Venturi e la Polfer stanno proseguendo con gli accertamenti necessari per individuare tutti gli indagati ai quali contestare profili di responsabilità per la morte del lavoratore. Sono stati ultimati nelle scorse ore, intanto, gli interrogatori dei 15 lavoratori della Salcef Group di Roma, la ditta che aveva in appalto da Rfi la manutenzione dei binari nel tratto di linea tra Castel Maggiore e San Pietro in Casale, presenti al momento della tragedia. Tra questi, anche il capocantiere e il responsabile della sicurezza.