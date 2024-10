Terni-Orte, lavori sul raccordo: le modifiche al traffico fino al 13 dicembre (Di martedì 8 ottobre 2024) lavori in corso lungo il raccordo Terni-Orte. A comunicare l’inizio dei lavori è Anas che in una nota spiega come gli interventi di “risanamento profondo della pavimentazione” interesseranno la strada statale 675 “Umbro Laziale”.“A partire da giovedì 10 ottobre – spiega l’azienda che fa parte Ternitoday.it - Terni-Orte, lavori sul raccordo: le modifiche al traffico fino al 13 dicembre Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024)in corso lungo il. A comunicare l’inizio deiè Anas che in una nota spiega come gli interventi di “risanamento profondo della pavimentazione” interesseranno la strada statale 675 “Umbro Laziale”.“A partire da giovedì 10 ottobre – spiega l’azienda che fa parte

Terni - partono i lavori in Largo Cairoli : “Difficoltà insormontabili per realizzare alcuni lucernari. Contenuti multimediali per i cittadini” - Iniziano i lavori per la riqualificazione di Largo Cairoli. Un progetto che ha avuto tempi di attesa piuttosto lunghi poiché – come è noto – sono stati ritrovati dei reperti archeologici divenuti oggetto di valutazioni e sopralluoghi. Le bancarelle ormai sono un lontano ricordo mentre la... (Ternitoday.it)

In via Saffi a Terni la nuova “casa” della Regione Umbria : quasi due anni di lavori per oltre tre milioni di euro - Completato l’intervento di recupero dell’edificio regionale di via Saffi a Terni, che ospiterà gli uffici ternani della giunta regionale. A conclusione dei lavori, questa mattina - martedì 1 ottobre - si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’immobile. Vi hanno preso parte gli assessori... (Ternitoday.it)

Terni - finiti i lavori sulla Papigno-Marmore e ad Avigliano Umbro - . L’intervento sulla Sr 79 ha comportato un investimento di 115mila euro di fondi regionali dal km 26+067 al km 26+747 e dal km 28+036. Strade nella provincia di Terni, terminati i lavori di ripavimentazione stradale sulla Sr 79 Papigno-Marmore (comune di Terni) e sulla Sp 37 ad Avigliano ... (Ternitoday.it)