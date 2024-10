Speciale Amici – Verissimo, svelata la data d’inizio e la conduttrice: esclusi tanti big del programma? (Di martedì 8 ottobre 2024) Com’era stato annunciato nel corso della presentazione dei palinsesti di Mediaset, lo Speciale Amici – Verissimo accompagnerà i telespettatori per omaggiare i talenti usciti dal programma. In queste ore è emersa la data di partenza, nonché la durata e la conduttrice. La prima grande notizia riguarda proprio la conduzione, che non vedrà il duo Maria De Filippi – Silvia Toffanin. La seconda notizia, che fa sicuramente più scalpore, è la voce secondo cui mancheranno molti artisti attesi. Amici – Verissimo: arriva lo Speciale su Canale 5 I vertici di Cologno Monzese hanno deciso quando mandare in onda lo Speciale Amici – Verissimo, format che avrà l’obiettivo di riunire gli allievi più importanti usciti dal programma. Le registrazioni si terranno a fine ottobre, mentre l’appuntamento in tv è previsto sabato 23 novembre 2024. Anticipazionitv.it - Speciale Amici – Verissimo, svelata la data d’inizio e la conduttrice: esclusi tanti big del programma? Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Com’era stato annunciato nel corso della presentazione dei palinsesti di Mediaset, loaccompagnerà i telespettatori per omaggiare i talenti usciti dal. In queste ore è emersa ladi partenza, nonché la durata e la. La prima grande notizia riguarda proprio la conduzione, che non vedrà il duo Maria De Filippi – Silvia Toffanin. La seconda notizia, che fa sicuramente più scalpore, è la voce secondo cui mancheranno molti artisti attesi.: arriva losu Canale 5 I vertici di Cologno Monzese hanno deciso quando mandare in onda lo, format che avrà l’obiettivo di riunire gli allievi più imporusciti dal. Le registrazioni si terranno a fine ottobre, mentre l’appuntamento in tv è previsto sabato 23 novembre 2024.

