Relitto Bayesian, le prime foto in fondo al mare del mega-yacht da 56m: adagiato sul lato destro a 52m di profondità - VIDEO (Di martedì 8 ottobre 2024) Relitto del Bayesian: sul canale Mediaset 'Rete 4' sono state mostrate le prime foto in fondo al mare del mega-yacht da 56m: esclusiva del programma 'Quarta Repubblica', le immagini mostrano il natante adagiato sul fondale marino a largo di Ponticello (Palermo), sul lato destro, a 52m di profondità

