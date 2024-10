Nuovo incendio nell'area di compostaggio della Kalat Ambiente, sindacati incontrano il Prefetto (Di martedì 8 ottobre 2024) Nuovo incendio stanotte nell'area di compostaggio della Kalat Ambiente. Solidarietà ai lavoratori è stata espressa da Cgil e Fp Sicilia e da Cgil e Fp di Caltagirone che stamattina hanno incontrato il Prefetto di Catania per discutere la proroga della cassa integrazione per i 37 lavoratori fermi Cataniatoday.it - Nuovo incendio nell'area di compostaggio della Kalat Ambiente, sindacati incontrano il Prefetto Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024)stanottedi. Solidarietà ai lavoratori è stata espressa da Cgil e Fp Sicilia e da Cgil e Fp di Caltagirone che stamattina hanno incontrato ildi Catania per discutere la prorogacassa integrazione per i 37 lavoratori fermi

