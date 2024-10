Ilrestodelcarlino.it - Mortadella, please: il festival più gustoso torna a Zola Predosa (Bologna). Date e programma

(Di martedì 8 ottobre 2024)). 8 ottobre 2024 –si colora di rosa, rosa a pois bianchi per la precisione.’, ilche celebra il tanto amato prodotto. Per tre giorni, da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, ilanimerà la piazza del Municipio di, con un riccodi degustazioni, attività, animazioni e intrattenimenti per tutta la famiglia, tutti dedicati alla scoperta delle eccellenze del territorio. “Un incontro importante in quanto celebra l’unione del nostro territorio, per tre giorni tutti i produttori della zona si ritroveranno in piazza per far conoscere a quante più persone questo straordinario prodotto.