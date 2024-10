Min Gyu Song vince l'edizione 2024 del Premio Cantelli (Di martedì 8 ottobre 2024) É Min Gyu Song il vincitore dell'edizione 2024 del Premio Cantelli. La finale del Premio internazionale di direzione d'orchestra è andata in scena domenica 6 ottobre sul palco del Teatro Coccia a Novara.Il giovane direttore sudcoreano, circondato dai suoi colleghi finalisti di questa Novaratoday.it - Min Gyu Song vince l'edizione 2024 del Premio Cantelli Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) É Min Gyuil vincitore dell'del. La finale delinternazionale di direzione d'orchestra è andata in scena domenica 6 ottobre sul palco del Teatro Coccia a Novara.Il giovane direttore sudcoreano, circondato dai suoi colleghi finalisti di questa

Giovani talenti da podio - il sudcoreano Min Gyu Song ha vinto il premio Cantelli - 3 in Fa maggiore op. Tutti i finalisti del premio Cantelli, infatti, sono certificati da una selezione multipla e rigorosa: dopo una prima scrematura, cui si erano presentati in 241 candidati (il numero più alto della storia del Premio), in 18 sono arrivati alla fase eliminatoria all'Auditorium