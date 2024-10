Milan, squalificato Theo Hernández: mano pesante del Giudice Sportivo (Di martedì 8 ottobre 2024) Theo Hernández, difensore del Milan, è stato squalificato dal Giudice Sportivo di Serie A per l'espulsione diretta rimediata a Firenze Pianetamilan.it - Milan, squalificato Theo Hernández: mano pesante del Giudice Sportivo Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 8 ottobre 2024), difensore del, è statodaldi Serie A per l'espulsione diretta rimediata a Firenze

Milan - Theo Hernandez squalificato per due giornate. Un turno per Conceicao e Palladino - Theo Hernandez salterà le sfide contro Udinese e Bologna, ma tornerà per il big match contro il Napoli. L'articolo Milan, Theo Hernandez squalificato per due giornate. Infine l’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino è stato fermato per una giornata e multato di 5mila euro per “avere, al ... (Ilfattoquotidiano.it)

L'ex Milan Paquetà rischia di essere squalificato a vita - La carriera di Paquetà, talentuoso fantasista brasiliano del West Ham e della Nazionale brasiliana, è a rischio. . Il giocatore, che ha vestito anche la maglia del Milan per una stagione nel 2019 mettendo a referto 36 presenze, è accusato di scommesse illegali in rifermento ad alcune sfide ... (Today.it)