Mercato | bloccato dopo un lungo inseguimento Arrestato dalla Polizia di Stato

(Di martedì 8 ottobre 2024) Controlli intensificati a Napoli:un 23enne per resistenza e lesioniunnel centro città Nel pomeriggio di ieri, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato controlli alla Sanità e nel quartiere San Carlo all’Arena. Nel corso dell’attività, in via Diaz angolo piazza Matteotti, gli agenti hanno notato uno scooter con a bordo due persone prive di casco protettivo; il passeggero, alla vista degli operatori, è sceso repentinamente dal mezzo facendo perdere le proprie tracce mentre il conducente si è dato alla fuga in sella al proprio scooter tra i dedali del centro cittadino; il prevenuto, con il chiaro intento di eludere il controllo di, ha investito con il proprio veicolo quello di un poliziotto che si era frapposto nel tentativo di bloccarlo, rovinando al suolo.