Melania Trump svela: “Con re Carlo III ci scriviamo fin dal primo incontro” (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobe 2024 - L'attesissimo libro di memorie di Melania Trump, uscito oggi, rivela una Firts lady inaspettata, come inaspettata è la sua amicizia di penna con il re Carlo III. Corrispondenza continua con Carlo L'ex modella 54 enne ha raccontato nel suo 'Melania' che con Sua Maestà condivide una "corrispondenza continua" fin da dopo il loro primo incontro avvenuto nel 2005 a New York. Poi si rincontrarono nel 2019 durante una visita di Stato dell'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trumo nel Regno Unito. E' stato un "assoluto piacere riprendere i contatti con re Carlo" ha scritto Melania nel suo libro. "Quella volta abbiamo avuto un'interessante conversazione sul suo profondo impegno per la salvaguardia dell'ambiente". Quotidiano.net - Melania Trump svela: “Con re Carlo III ci scriviamo fin dal primo incontro” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobe 2024 - L'attesissimo libro di memorie di, uscito oggi, rivela una Firts lady inaspettata, come inaspettata è la sua amicizia di penna con il reIII. Corrispondenza continua conL'ex modella 54 enne ha raccontato nel suo '' che con Sua Maestà condivide una "corrispondenza continua" fin da dopo il loroavvenuto nel 2005 a New York. Poi si rincontrarono nel 2019 durante una visita di Stato dell'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trumo nel Regno Unito. E' stato un "assoluto piacere riprendere i contatti con re" ha scrittonel suo libro. "Quella volta abbiamo avuto un'interessante conversazione sul suo profondo impegno per la salvaguardia dell'ambiente".

"Io e Re Carlo? Lo facciamo da anni" : Melania Trump - una rivelazione privatissima - Nel libro, poi, Melania ha parlato anche del figlio Barron, "vittima di bullismo" a causa delle voci che lo definivano autistico con commenti "crudeli" pubblicati online. Era il 13 luglio di quest'anno. Il tycoon è stato ferito all'orecchio superiore destro da Thomas Crooks, che è stato ... (Liberoquotidiano.it)