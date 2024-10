Matilda De Angelis: “Quando ero piccola c’era solo James Bond, ora ci sono io” (Di martedì 8 ottobre 2024) "Il concetto di rappresentazione è un concetto fondamentale, perché Quando rappresentiamo qualcosa, quella cosa comincia ad esistere e Quando quella cosa comincia ad esistere le persone possono immedesimarsi in quella cosa e sentire di far parte di qualcosa. Quindi in questo senso la rappresentazione femminile all'interno di un genere Milleunadonna.it - Matilda De Angelis: “Quando ero piccola c’era solo James Bond, ora ci sono io” Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "Il concetto di rappresentazione è un concetto fondamentale, perchérappresentiamo qualcosa, quella cosa comincia ad esistere equella cosa comincia ad esistere le persone posimmedesimarsi in quella cosa e sentire di far parte di qualcosa. Quindi in questo senso la rappresentazione femminile all'interno di un genere

Schillaci - quando giocò al Montagna. Quella notte magica di Tòtò a Baiso : “Decise di regalarmi i suoi scarpini” - «Ma non finisce qui. Era il 1° luglio 2002, ero dirigente del Baiso nel Torneo della Montagna ed è tutto vero: contro il Roteglia schierammo Schillaci». Insomma: era a Palermo, aveva preso il volo successivo. E il giorno rientrò in Sicilia. Ho fatto leva sui sentimenti per convincerlo, su quanto ... (Ilrestodelcarlino.it)

Jovanotti e l’amicizia con Alberto Brandi : “È una storia bella quella tra gli esseri umani e gli animali… Sì - c’è anche il dolore quando si ammalano ma ci sono medici eccezionali come lui” - Ospite di Francesca Fialdini a “Da noi… A ruota libera“, Brandi ha parlato del suo rapporto speciale con Jovanotti: “Per un periodo era più da me che a casa sua”, ha spiegato il dottore. . Si chiama Alberto Brandi ed è un veterinario molto apprezzato e molto noto, che ha scritto il libro “Gli ... (Ilfattoquotidiano.it)

Orsato - le ’scosse’ dell’ex-arbitro. "Il match che ricorderò per sempre?. Quando scesi in campo con i figli. E quella promessa fatta a mamma...» - "), quei colleghi presi come modello da seguire ("Collina ebbe coraggio a darmi nuove chance anche quando sbagliavo"), le partite che non si dimenticano mai ("Quella volta che entrai in campo con i miei due figli. Conservo le maglie di Totti, Messi e Zanetti ma avevo un rapporto schietto, diretto e ... (Sport.quotidiano.net)