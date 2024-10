Mandato d’arresto in Russia per due inviati Rai (Di martedì 8 ottobre 2024) Due inviati della Rai, Simone Traini e Stefania Battistini, risultano destinatari di un Mandato d’arresto emesso dal tribunale distrettuale Leninsky di Kursk. Entrambi i giornalisti attualmente si trovano al di fuori dei confini russi motivo per il quale è stata chiesta l’estradizione, alla quale seguirebbe la custodia cautelare in caso di un eventuale processo. Entrambi Mandato d’arresto in Russia per due inviati Rai L'Identità. Lidentita.it - Mandato d’arresto in Russia per due inviati Rai Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Duedella Rai, Simone Traini e Stefania Battistini, risultano destinatari di unemesso dal tribunale distrettuale Leninsky di Kursk. Entrambi i giornalisti attualmente si trovano al di fuori dei confini russi motivo per il quale è stata chiesta l’estradizione, alla quale seguirebbe la custodia cautelare in caso di un eventuale processo. Entrambiinper dueRai L'Identità.

