Libano, truppe di Israele anche a ovest (Di martedì 8 ottobre 2024) 10.55 L'esercito israeliano ha annunciato l' avvio di un'operazione di terra "limitata, localizzata e mirata" contro Hezbollah, nella parte occidentale del Sud Libano. Finora l'operazione terrestre dell'Idf in Libano, cominciata il 30 settembre, si era concentrata sul lato est del confine tra i due Paesi. Quattro le divisioni impiegate, circa 15mila soldati; per la prima volta utilizzata una divisione di riservisti.

Libano - Crosetto : “Ritiro truppe italiane? La missione è Onu - non decidiamo unilateralmente” - Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della difesa, ai cronisti sul contingente italiano della missione Unifil in Libano, in uscita dalla riunione congiunta delle commissioni esteri e difesa, dove è stato fatto il punto sugli ultimi avvenimenti in corso in Medio Oriente. . (LaPresse) “È una missione ... (Lapresse.it)

"Il ritiro delle truppe italiane? La missione è Onu" : Libano - la precisazione di Crosetto - "È una missione Onu, non è una decisione unilaterale". Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della difesa, ai cronisti sul contingente italiano della missione Unifil in Libano, in uscita dalla riunione congiunta delle commissioni esteri e difesa, dove è stato fatto il punto sugli ultimi

Libano - Hezbollah : scontri con truppe Idf - 25 Hezbollah afferma di aver affrontato stamane le forze israeliane entrate a Odaisseh,in Libano,e di averle respinte La milizia sciita dice di essersi scontrata con le trupope israeliane e di averle "costrette al ritiro", in quello che sarebbe il primo scontro diretto. Gli Houthi yemeniti: 3 ... (Televideo.rai.it)