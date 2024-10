La vita è più semplice con il capsule wardrobe (Di martedì 8 ottobre 2024) Il capsule wardrobe non è un concetto nuovo. Nato attorno agli Anni 70, oggi è sempre più popolare, grazie alla crescente sensibilità verso la sostenibilità e l’avversione verso il fast fashion. L’idea base che sta dietro al capsule wardrobe è semplice: una collezione di pezzi essenziali e senza tempo che possono essere abbinati e mescolati tra loro, consentendo una varietà di outfit diversi da un numero minimo di pezzi. Come scegliere i capi giusti da inserire nel capsule wardrobe? Dare uno sguardo alle sfilate di sicuro aiuta. Oltre alle proposte di ultima tendenza, ci sono stilisti che amano mandare i passerella i grandi classici, rivisitati dal loro estro ma comunque senza tempo. Amica.it - La vita è più semplice con il capsule wardrobe Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ilnon è un concetto nuovo. Nato attorno agli Anni 70, oggi è sempre più popolare, grazie alla crescente sensibilità verso la sostenibilità e l’avversione verso il fast fashion. L’idea base che sta dietro al: una collezione di pezzi essenziali e senza tempo che possono essere abbinati e mescolati tra loro, consentendo una varietà di outfit diversi da un numero minimo di pezzi. Come scegliere i capi giusti da inserire nel? Dare uno sguardo alle sfilate di sicuro aiuta. Oltre alle proposte di ultima tendenza, ci sono stilisti che amano mandare i passerella i grandi classici, rivisitati dal loro estro ma comunque senza tempo.

