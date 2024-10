La destra sulla Consulta fa quel che fece la sinistra (o almeno ci prova). La versione di Cangini (Di martedì 8 ottobre 2024) La formula retorica non è cambiata, in gioco ci sarebbe nientemeno che la tenuta del sistema democratico: “La destra vuole mettere le mani sulla Consulta”, “Giorgia Meloni è preda di una deriva trumpiana”, “Questa destra è insofferente alle regole basilari della democrazia” Sono solo alcuni dei commenti dei leader politici dei partiti di opposizione e dei giornali a loro più affini di fronte al tentativo, evidentemente fallito, del centrodestra di eleggere il giudice costituzionale mancante. Per quanto non originale, l’approccio appare oggettivamente esorbitante. Tanto per cominciare, la Costituzione prevede che i cinque giudici di nomina parlamentari debbano essere eletti con una maggioranza qualificata dei tre quinti. Evidente, dunque che, quand’anche avesse voluto procedere d’imperio, il centrodestra non avrebbe avuto i numeri sufficienti. Formiche.net - La destra sulla Consulta fa quel che fece la sinistra (o almeno ci prova). La versione di Cangini Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di martedì 8 ottobre 2024) La formula retorica non è cambiata, in gioco ci sarebbe nientemeno che la tenuta del sistema democratico: “Lavuole mettere le mani”, “Giorgia Meloni è preda di una deriva trumpiana”, “Questaè insofferente alle regole basilari della democrazia” Sono solo alcuni dei commenti dei leader politici dei partiti di opposizione e dei giornali a loro più affini di fronte al tentativo, evidentemente fallito, del centrodi eleggere il giudice costituzionale mancante. Per quanto non originale, l’approccio appare oggettivamente esorbitante. Tanto per cominciare, la Costituzione prevede che i cinque giudici di nomina parlamentari debbano essere eletti con una maggioranza qualificata dei tre quinti. Evidente, dunque che, quand’anche avesse voluto procedere d’imperio, il centronon avrebbe avuto i numeri sufficienti.

