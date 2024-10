Ilrestodelcarlino.it - La crisi di Fabriano

(Di martedì 8 ottobre 2024) Scoppia una nuova bomba occupazionale nelle Marche: la Fedrigoni, proprietaria delle ex Cartiere Milani, ha annunciato 195 licenziamenti, concentrati negli stabilimenti die Rocchetta. In questi giorni tante le proteste, insieme a uno sciopero e a un fiume di interventi di solidarietà : si vedrà cosa succederà , ma intanto questo è l'ennesimo campanello d'allarme per un territorio, quello die delle Marche in generale, sempre più colpito da unaeconomica che non accenna ad allentare la presa. Purtroppo la lunga onda del terremoto si sente ancora, in particolare nell'entroterra, ma, simbolo dell'industria made in Marche, sta perdendo sempre più pezzi.