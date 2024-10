Movieplayer.it - Grande Fratello, Yulia a Eleonora “Non bere che ti ubriachi”, lei prende a pugni la porta e si ferisce

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Nel dopo puntata del reality show si è verificata una furiosa lite tra le due concorrenti, prontamente censurata dalla regia, ma comunque rita da altri gieffini. Ildei litigi è ufficialmente partito, e il dopo puntata del settimo appuntamento del programma si è rivelato particolarmente frizzante, caratterizzato da vari litigi tra i concorrenti del reality show. In particolare,Cecere eNaomi Bruschi hanno dato vita a un forte alterco, che le telecamere di Mediaset Extra hanno scelto di oscurare, concentrando l'attenzione su altri coinquilini.Cecere eprotagoniste di uno scontro acceso La settima puntata del reality show, andata in onda lunedì 7 ottobre, è stata molto interessante, con alcune dinamiche che sembrano naufragare, come quella del quadrilatero tra Javier, Shaila,