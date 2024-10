Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, un abbraccio inatteso in tribunale (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo anni di scontri legali e battibecchi mediatici, Giancarlo Magalli e Adriana Volpe hanno finalmente trovato un terreno comune, e in un contesto alquanto sorprendente: l’aula di un tribunale. Il conduttore, in un’intervista al Corriere della Sera, ha rivelato che dopo l’ennesima udienza, i due si sono abbracciati commossi, come se tutto fosse stato un “assurdo equivoco”. Questo gesto di riconciliazione arriva dopo l’ultima sentenza che ha visto Magalli condannato al pagamento di una multa e al risarcimento danni a favore della Volpe. Nonostante l’esito sfavorevole per Magalli, sembra che entrambi abbiano deciso di guardare oltre le controversie passate. Un nuovo inizio professionale? Ciò che rende questa riconciliazione ancora più interessante è la possibilità di una futura collaborazione professionale tra i due ex colleghi de “I Fatti Vostri”. Tutto.tv - Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, un abbraccio inatteso in tribunale Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo anni di scontri legali e battibecchi mediatici,hanno finalmente trovato un terreno comune, e in un contesto alquanto sorprendente: l’aula di un. Il conduttore, in un’intervista al Corriere della Sera, ha rivelato che dopo l’ennesima udienza, i due si sono abbracciati commossi, come se tutto fosse stato un “assurdo equivoco”. Questo gesto di riconciliazione arriva dopo l’ultima sentenza che ha vistocondannato al pagamento di una multa e al risarcimento danni a favore della. Nonostante l’esito sfavorevole per, sembra che entrambi abbiano deciso di guardare oltre le controversie passate. Un nuovo inizio professionale? Ciò che rende questa riconciliazione ancora più interessante è la possibilità di una futura collaborazione professionale tra i due ex colleghi de “I Fatti Vostri”.

