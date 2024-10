Biccy.it - Filippo Bisciglia, accuse di un volto di Temptation Island: “Trattato male”

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Durante l’ultima puntata diAnna e Alfred hanno fatto il loro falò di confronto e lei ha visto il bacio del suo fidanzato con una tentatrice. La ragazza è andata su tutte le furie eha cercato di calmarla e di farla ragionare: “Adesso ti ha detto che non ti ama più, ma di sicuro proverà un bene. Pensi che almeno ora sia sincero? Credo che entrambi vogliate il bene l’uno dell’altra“. L’atteggiamento del conduttore però non è piaciuto a un protagonista della scorsa edizione del reality, che è sbottato sui social. Lino Giuliano (squalificato dal Grande Fratello prima di entrare) ha puntato il dito contro il presentatore e l’ha accusato di aver avuto due pesi e due misure per lui ed Alfred.