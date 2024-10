Liberoquotidiano.it - "Ero attratta da De Andrè, come mi ha cambiato la vita": la clamorosa rivelazione di Fiorella Mannoia

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di confessioni, perMannoaia, che si apre con Vincenzo Schettini, ospite de La fisica dell'amore, il format in onda su Rai 2. E laparla di Fabrizio De, sul quale spende parole cariche di affetto e ammirazione: "Il primo ascolto di Fabrizio per me è stato un ascolto scioccante, avevo 15 anni ed erodai cantautori, dalle loro canzoni, da quello che dicevano. Eroda Fabrizio Deche mi hala", ammette. E ancora, aggiunge: "Ho avuto la fortuna di lavorare con De Gregori, ho avuto la fortuna di conoscere Fabrizio De, Lucio Dalla, Franco Battiato, Ivano Fossati. Tutte persone estremamente colte, perché non si possono scrivere quelle parole che hanno scritto loro se non le hai lette, non le hai incamerate dentro di te".