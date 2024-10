Lettera43.it - Elezioni Usa, Harris per la prima volta in vantaggio su Trump nei sondaggi del Nyt

(Di martedì 8 ottobre 2024) Anche se la corsa rimane serrata, negli Stati Uniti aumentano iin cui Kamalaappare in testa come candidata preferita allepresidenziali del 5 novembre. Secondo l’ultimoo del New York Times/Siena College, condotto tra il 29 settembre e il 6 ottobre, la vicepresidente ha guadagnato unnazionale di tre punti percentuali sul rivale repubblicano, Donald. È lacheappare davanti anelo del Nyt/Siena da luglio. A metà settembre, dopo il dibattito presidenziale, i due candidati apparivano entrambi al 47 per cento. Oggi, il 49 per cento dei 3.385 elettori intervistati ha scelto, contro il 46 per cento che ha indicatocome candidato preferito. Il margine di errore è di più o meno 2,4 punti.