Donna in prognosi riservata dopo essere stata investita, la polizia municipale rintraccia pirata della strada (Di martedì 8 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayHa investito una Donna e si è data alla fuga, ma è stata rintracciata dalla polizia municipale. La giovane conducente dell'auto in piena notte avrebbe urtato una turista, intorno alle 4:30 del mattino, in via Zoroastro da Peretola, la Firenzetoday.it - Donna in prognosi riservata dopo essere stata investita, la polizia municipale rintraccia pirata della strada Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayHa investito unae si è data alla fuga, ma èta dalla. La giovane conducente dell'auto in piena notte avrebbe urtato una turista, intorno alle 4:30 del mattino, in via Zoroastro da Peretola, la

Omicidio Letizia Girolami ad Arezzo - fermato ex fidanzato della figlia : la donna è stata colpita alla testa - Per l'omicidio di Letizia Girolami in provincia di Arezzo è stato fermato l'ex fidanzato della figlia: la donna è stata colpita con un bastone. (Notizie.virgilio.it)

Tentata rapina sulla statale 268 a Napoli : donna aggredita in mezzo alla strada - L’aggressore, dopo alcuni secondi di tensione, rinuncia e risale nella sua macchina, fuggendo via insieme a un complice. Napoli – Momenti di terrore sulla strada statale 268, all’altezza dell’uscita di San Giuseppe Vesuviano, dove una donna è stata vittima di una tentata rapina in mezzo alla ... (Thesocialpost.it)

Donna uccide il marito - lo taglia a pezzi con la sega elettrica e getta i resti nella spazzatura : arrestata - Dell’uomo si erano già perse le tracce dal maggio precedente. Il movente dell’omicidio sarebbe di natura finanziaria. Poi la donna avrebbe fatto una pulizia approfondita della casa e sostituito anche i pavimenti. La coppia ha otto figli. È stata così aperta un’indagine che, soltanto nelle scorse ... (Thesocialpost.it)