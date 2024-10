Sport.quotidiano.net - Del Piero alla Juventus: Dorotea, figlia di Alex, giocherà in bianconero con l’Under 17

(Di martedì 8 ottobre 2024) Torino, 8 ottobre 2024 – Del. No, per il momento non c'è all'orizzonte un ritorno di Alessandro Delnella società dove si è affermato come una delle stelle più brillanti della storia del calcio italiano e dove ha passato la bellezza di 19 stagioni. Stiamo parlando in questo caso delladel campione del mondo nel 2006 con l'Italia.Delha seguito le orme del padre e come luia Torino, indossando la casacca bianconera. Chi è La giovanissima, nata il 4 maggio 2009 e cresciuta a Los Angeles (dove la famiglia ha vissuto per diversi anni, prima di fare rientro in Italia), si è avvicinata al mondo del calcio grazie al club fondato proprio da papà, il LA 10 FC.