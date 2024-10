Cina: registra 765 mln viaggi turistici nazionali durante vacanze (2) (Di martedì 8 ottobre 2024) Pechino, 08 ott – (Xinhua) – Dei turisti visitano il villaggio di Hongcun, contea di Yixian, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il 3 ottobre 2024. La Cina ha registrato 765 milioni di viaggi turistici nazionali durante i 7 giorni di vacanza per la Giornata nazionale, che si sono conclusi ieri, con un aumento del 5,9% su una base comparabile, secondo i dati del ministero della Cultura e del Turismo. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: registra 765 mln viaggi turistici nazionali durante vacanze (2) Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Pechino, 08 ott – (Xinhua) – Dei turisti visitano il villaggio di Hongcun, contea di Yixian, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il 3 ottobre 2024. Lahato 765 milioni dii 7 giorni di vacanza per la Giornata nazionale, che si sono conclusi ieri, con un aumento del 5,9% su una base comparabile, secondo i dati del ministero della Cultura e del Turismo. (Xin) Agenzia Xinhua

