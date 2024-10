Camion perde rimorchio in A7: 12 chilometri di coda (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono dodici i chilometri di coda in A7, sulla Serravalle-Genova, nel tratto compreso tra Genova ovest e Busalla in direzione Serravalle a causa di un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 7 nel quale un mezzo pesante che transitava all’interno della galleria Frascone ha perso il Genovatoday.it - Camion perde rimorchio in A7: 12 chilometri di coda Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono dodici idiin A7, sulla Serravalle-Genova, nel tratto compreso tra Genova ovest e Busalla in direzione Serravalle a causa di un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 7 nel quale un mezzo pesante che transitava all’interno della galleria Frascone ha perso il

