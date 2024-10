Bucine. La lista civica che fa capo all’ex sindaco Benini attacca la giunta Nannini (Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 08 ottobre 2024 – Duro attacco della lista civica "Insieme", che fa capo all'ex sindaco di Bucine Nicola Benini all'attuale primo cittadino Paolo Nannini, accusato di aver "rinnegato il programma elettorale nei primi 100 giorni di mandato, con tante belle promesse smentite dai fatti". Prima di tutto il tema dell'amministrazione trasparente. "Era stata annunciata una comunicazione costante sulle attività del Comune - ha spiegato il gruppo di minoranza - Sulle cose più importanti avvenute in questi mesi non cè stata nessuna comunicazione ai cittadini, e spesso neanche ai consiglieri comunali, come ad esempio sulla nomina degli assessori mancanti, promessa in poche settimane. Ad oggi abbiamo solamente due assessori, ed entrambi alla prima esperienza con tutte le difficoltà che ne derivano. Lanazione.it - Bucine. La lista civica che fa capo all’ex sindaco Benini attacca la giunta Nannini Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 08 ottobre 2024 – Duro attacco della"Insieme", che faall'exdiNicolaall'attuale primo cittadino Paolo, accusato di aver "rinnegato il programma elettorale nei primi 100 giorni di mandato, con tante belle promesse smentite dai fatti". Prima di tutto il tema dell'amministrazione trasparente. "Era stata annunciata una comunicazione costante sulle attività del Comune - ha spiegato il gruppo di minoranza - Sulle cose più importanti avvenute in questi mesi non cè stata nessuna comunicazione ai cittadini, e spesso neanche ai consiglieri comunali, come ad esempio sulla nomina degli assessori mancanti, promessa in poche settimane. Ad oggi abbiamo solamente due assessori, ed entrambi alla prima esperienza con tutte le difficoltà che ne derivano.

