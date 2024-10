Buchanan brucia le tappe: una possibile soluzione per l’Inter (Di martedì 8 ottobre 2024) Tajon Buchanan è pronto a rientrare tra i convocati di Simone Inzaghi per la prima partita successiva alla sosta per le Nazionali tra Inter e Roma. Il canadese può aiutare i nerazzurri a risolvere un problema. IL RIENTRO – Tajon Buchanan si allena singolarmente ad Appiano Gentile, mentre i suoi compagni sono quasi tutti impegnati nel corso della sosta per le Nazionali, per tornare prima di quanto ipotizzato a calcare i campi della Serie A con la maglia dell’Inter. Il canadese, alle prese con il recupero da un infortunio molto serio avvenuto durante l’estate, ha parzialmente ripreso confidenza con il campo, intraprendendo insieme allo staff medico un percorso volto a superare in maniera piena i residui della rottura del crociato. Inter-news.it - Buchanan brucia le tappe: una possibile soluzione per l’Inter Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tajonè pronto a rientrare tra i convocati di Simone Inzaghi per la prima partita successiva alla sosta per le Nazionali tra Inter e Roma. Il canadese può aiutare i nerazzurri a risolvere un problema. IL RIENTRO – Tajonsi allena singolarmente ad Appiano Gentile, mentre i suoi compagni sono quasi tutti impegnati nel corso della sosta per le Nazionali, per tornare prima di quanto ipotizzato a calcare i campi della Serie A con la maglia del. Il canadese, alle prese con il recupero da un infortunio molto serio avvenuto durante l’estate, ha parzialmente ripreso confidenza con il campo, intraprendendo insieme allo staff medico un percorso volto a superare in maniera piena i residui della rottura del crociato.

