Ilrestodelcarlino.it - Basket La ’Livio Neri’ alza il Trofeo Coni

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) C’è stato anche lo zampino della ‘Livionella vittoria dell’Emilia Romagna del, conquistato in Sicilia nell’ambito di una manifestazione che si è svolta tra il 3 e il 6 ottobre. "E’ la prima volta che la nostra regione si aggiudica il titolo – è il commento soddisfatto di Fulvio Neri, responsabile provinciale Fip per il minie accompagnatore della delegazione cesenate -: risultato che vale doppio, visto l’apporto che ha dato anche il nostro gruppo, formato da Cornelio Giovannini, Riccardo Scardovi, Febe Gardelli e Tasnim Gherairi, tutti atleti della ‘Livioche, nell’ambito del torneo diunder 14, su quattro partite, ne hanno vinte tre e pareggiata una. In effetti sì, in quest’occasione, era previsto pure il pareggio Siamo entusiasti del risultato, così come lo siamo di aver detto la nostra in un evento di primissimo piano".