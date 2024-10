Bandiera israeliana in area Hezbollah a sud del Libano (Di martedì 8 ottobre 2024) La Bandiera israeliana è stata issata a Maroun el Ras, villaggio del sud del Libano, dove l'Idf ha preso il controllo di un intero complesso e dei terreni circostanti dove Hezbollah si era impadronito di una vasta area trasformandola in quartier generale con lanciatori di razzi puntati su Israele. La Bandiera viene mostrata dalle tv locali. I genieri hanno utilizzato centinaia di chili di esplosivo per distruggere tunnel e strutture sotterranee dove si erano acquartierati i miliziani del gruppo sciita. Carri armati e commando hanno operato in tre aree centrali nel sud del Libano, localizzando armi ed eliminato 200 terroristi. Quotidiano.net - Bandiera israeliana in area Hezbollah a sud del Libano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Laè stata issata a Maroun el Ras, villaggio del sud del, dove l'Idf ha preso il controllo di un intero complesso e dei terreni circostanti dovesi era impadronito di una vastatrasformandola in quartier generale con lanciatori di razzi puntati su Israele. Laviene mostrata dalle tv locali. I genieri hanno utilizzato centinaia di chili di esplosivo per distruggere tunnel e strutture sotterranee dove si erano acquartierati i miliziani del gruppo sciita. Carri armati e commando hanno operato in tre aree centrali nel sud del, localizzando armi ed eliminato 200 terroristi.

