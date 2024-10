Assessore cultura vs ‘Fatto Quotidiano’ | polemica a Livorno

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)vsvsQuotidiano‘, èper il tweet di Simone Lenzi,con delega alla. Simone Lenzi twitta “Ho uno champagne in frigo, pronto per quando chiuderà, sommersa dai debiti, la fogna del @fattoquotidiano, laboratorio di abiezione morale, allevamento di trogloditi, verminaio del nulla”. Simone Lenzi in giunta di centrosinistra guidata dal sindaco bis Luca Salvetti. Non è la prima volta che accade. Un paio di anni, aprile 2024, il teatro Goldoni didisse no al professor Alessandro Orsini, che sarà poi ospitato dal teatro Quattro Mori. In quell’occasione Simone Lenzi in Consiglio Comunale definì il giornale ‘Il Fattodiretto da Marco Travaglio e Peter Gomezputiniano’.