Accusati di tratta e commercio di schiavi, una vittima: “Costretta alla prostituzione e lasciata senza cibo” (Di martedì 8 ottobre 2024) Un uomo e una donna sono stati Accusati a Cremona di tratta e commercio di schiavi. Una ragazza di 27 anni che, otto anni fa, era stata fatta arrivare dalla Nigeria in Italia con la promessa di lavorare come baby sitter ha detto di essere stata "picchiata, minacciata di morte, costretta alla prostituzione e lasciata senza cibo". Fanpage.it - Accusati di tratta e commercio di schiavi, una vittima: “Costretta alla prostituzione e lasciata senza cibo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un uomo e una donna sono statia Cremona didi. Una ragazza di 27 anni che, otto anni fa, era stata fatta arrivare dNigeria in Italia con la promessa di lavorare come baby sitter ha detto di essere stata "picchiata, minacciata di morte, costrettacibo".

Guerra Ucraina Russia, news: Kiev: "Attacco russo su Kharkiv, almeno 16 feriti". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news: Kiev: 'Attacco russo su Kharkiv, almeno 16 feriti'. LIVE ... (tg24.sky.it)

Roma, ancora una tentata aggressione a don Coluccia durante una passeggiata per la legalità - Il 3 settembre contro di lui c’era stato un lancio di bottiglie, ieri don Antonio Coluccia, noto per la sua attività contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle periferie della Capitale, è stato ... (ilfattoquotidiano.it)

Calenda verso il processo per il tweet contro Mastella? La giunta del Senato vota l'autorizzazione a procedere - La querela per diffamazione che Mastella ha sporto contro Calenda andrà avanti e il processo è più vicino per il leader di Azione. Con l'astensione di tutti i gruppi ... (ilmessaggero.it)