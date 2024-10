Video – 7 ottobre, un anno dopo – Da Gaza a Kiev, la guerra mondiale non è più a pezzetti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Leggi l’articolo integrale: 7 ottobre, un anno dopo – Da Gaza a Kiev, la guerra mondiale non è più a pezzetti Video – 7 ottobre, un anno dopo – Da Gaza a Kiev, la guerra mondiale non è più a pezzetti InsideOver. Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Leggi l’articolo integrale: 7, un– Da, lanon è più a– 7, un– Da, lanon è più aInsideOver.

Un anno fa gli attentati del 7 ottobre in Israele: un caso di LIHOP - Riassumiamo cosa è accaduto il 7 ottobre 2023 a Israele, i fatti successivi e perché si tratta di un caso di LIHOP. L'articolo Un anno fa gli attentati del 7 ottobre in Israele: un caso di LIHOP proviene da LE VOCI DI DENTRO. . (Leggi la notizia)

7 ottobre: un anno di sangue e veleni a Gaza - Le evacuazioni imposte a Nuseirat […] The post 7 ottobre: un anno di sangue e veleni a Gaza appeared first on L'Identità. I feriti circa 97mila. Secondo fonti militari israeliane, l’esercito si sta preparando ad espandere le operazioni di terra nella Striscia di Gaza in coincidenza con ... (Leggi la notizia)

Israele, a un anno dal 7 ottobre l’economia rischia grosso nonostante gli aiuti Usa - E contrarre il Pil fino al 10% entro quest’anno. In realtà è Israele a doversi preoccupare seriamente per la sua tenuta economica, oltre alla ben più tragica e importante crisi umanitaria che ha provocato a Gaza. A maggio Banca d’Israele ha stimato a maggio che i costi derivanti dalla guerra ... (Leggi la notizia)